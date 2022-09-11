Екс-очільника СБУ Харківщини затримали за підозрою в держзраді

Роман Дудін, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n174664-eks-ochilnyka-sbu-harkivschyny-zatrymaly-za-pidozrou-v-derjzradi.html

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Колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна затримали правоохоронці.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За інформацією джерела агентства, Дудіна підозрюють у державній зраді і залишенні місця служби.

Зазначається, що спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова підтвердила агентству інформацію про затримання Дудіна, проте деталі у бюро пообіцяли надати вже завтра, 12 вересня.

Дудіна з посади очільника СБУ Харківщини президент України Володимир Зеленський звільнив у травні. Це рішення Зеленський тоді пояснив тим, що Дудін «не працював на захист Харкова з перших днів, а думав тільки про себе особисто».

Дудін очолював СБУ Харківщини з березня 2020 року.

Джерело: «РБК-Україна»