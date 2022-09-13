Ракурсhttps://racurs.ua/
На західному фронті буде без змін - ISW про зміну російського командувача
На західному фронті буде без змін — ISW про ротацію російського командуванняhttps://racurs.ua/ua/n174708-na-zahidnomu-fronti-bude-bez-zmin-isw-pro-rotaciu-rosiyskogo-komanduvannya.htmlРакурс
У Москві після невдач на фронті вирішили змінити командування західного угрупування військ — новим командувачем цього угрупування армії росії став генерал-полковник Олександр Лапін.
Втім, він не показав жодних ознак того, що має намір змінити свою поточну обмежену наступальну кампанію, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни у новому звіті за 12 вересня.
Лапін, схоже, сповнений рішучості продовжувати атаки, які не мають реальних шансів на досягнення значних в оперативному відношенні, — написали в ISW.
Причина відсторонення — нищівні поразки у результаті наступу українських Сил оборони. Наразі оперативний склад «Центр» перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.
На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного військового округу 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні).
До слова, протягом 12 вересня ЗС РФ продовжили наземні атаки у Донецькій області. Втім, Збройні сили України відбили спроби окупантів наступати на населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки.
У німецькій Die Welt написали 12 вересня, що під час наступу на Харківщині в полон потрапили тисячі російських військових, у тому числі офіцери.
Російські сили часто все кидали. До рук українців потрапили сотні танків і вантажівок, а також тонни боєприпасів. Крім того, тисячі солдатів потрапили в полон. Серед них є високопоставлені офіцери, як підтвердили в Києві, — йдеться у повідомленні німецького видання.
Стверджується, що деяким підрозділам рф бракувало особового складу, тому наступ українців був таким швидким. Деякі населені пункти звільнено без жодного пострілу.
.