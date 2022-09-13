Армия рф разрушила школу в Лозовой, Харьковщина снова без света

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У ніч проти 13 вересня рф зруйнувала школу у Лозовій на Харківщині.

Приблизно о 3.00 армія рф завдала удару по Лозовій на Харківщині. Розпочалася пожежа, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Російська ракета забрала у наших дітей школу та дитячий садок. Без навчальних класів залишилися півтисячі школярів та 80 вихованців садочка. Це найстарший навчальний заклад Лозової та єдиний на Авилівському боці. Окрім школи пошкоджені заклади соціальної та медичної сфери, кілька десятків житлових будинків, — повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

Тим часом обстріли російських нацистів знову загострили проблему енергопостачання області.

Уранці 13 вересня Харків та область без світла, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Вийшла з ладу резервна лінія.

Харківський метрополітен з технічних причин призупинив рух поїздів, повідомили на підприємстві. Харків’яни повідомляють про відсутність енергопостачання у різних районах міста.

Багатьом підприємствам на Харківщині зараз не вистачає світла, заявив депутат Харківської облради Олександр Скорик.

Світло на Харківщині є. Але ця проблема зі зв’язком, це проблема зі світлом. На багатьох підприємствах його не достатньо, воно до 200 V. І багато підприємств зупинили свою діяльність, бо фактично не можуть працювати. І також проблеми зі світлом є по всьому регіону. 190−205 V не вистачає, щоб повноцінно працювати, — повідомив Скорик уранці 13 вересня в ефірі телемарафону.

Також про відсутність енергопостачання повідомила Дергачівська міська рада. За її даними, світла немає у Дергачах та селах громади.

Ворог обстрілював й минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 5 людей, ще 10 зазнали поранень, повідомляє голова Обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Російські окупанти в ніч на вівторок 6 разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждалих немає. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Протягом минулої доби російські війська завдали два ракетні та 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних обʼєктах на території України, повідомив Генштаб ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що військові постійно фіксують воєнні злочини росіян на деокупованих територіях, рівень мінної небезпеки у звільнених містах і селах залишається високим.