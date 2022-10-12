Зеленский ввел в действие санкции против Януковича. Фото:

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Персональні санкції проти екс-президента Віктора Януковича та чиновників часів його правління затвердив президент Володимир Зеленський.

Глава держави 12 жовтня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій. Рішення РНБО передбачає запровадження санкцій щодо бізнесмена Сергія Курченка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, російського олігарха Олега Дерипаски та самого Януковича. Про це йдеться в указі, який опублікований на офіційному сайті президента.

Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — сказано в документі.

Указ передбачає, що активи вищевказаних осіб блокуються на 10 років.

Нагадаємо, 30 вересня РНБО України 30 вересня ухвалило рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб рф. Санкції стосуються тих росіян, хто не знайшов в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів.