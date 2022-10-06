Олег Газманов попал под санкции ЕС. Фото:

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Європейський Союз запровадив санкції ще проти 30 громадян рф та семи російських підприємств.

У четвер, 6 жовтня, Єврокомісія оприлюднила перелік російських компаній та фізичних осіб, причетних до військової агресії рф проти України, проти яких запроваджуються обмеження у черговому санкційному пакеті Євросоюзу. Про це Європейська комісія повідомила в Twitter.

Ми розширюємо списки підсанкційних осіб та організацій, — йдеться у повідомленні.

У Брюсселі заявили, що під обмеження потрапили кремлівські топ-посадовці, які ухвалюють рішення, олігархи, високопоставлені військові та пропагандисти, відповідальні за підрив територіальної цілісності України.

Зокрема, санкції запроваджені проти російських співаків Олега Газманова, Миколи Расторгуєва, Юлії Чичеріної, політолога Олександра Дугіна. Також під санкціями — центральна виборча комісія рф та машинобудівне конструкторське бюро «факел», яке є розробником комплексів протиповітряної оборони «С-300», «С-400» та інших ППО.

У санкційному списку також значаться:

Елла Памфілова, голова центральної виборчої комісії рф;

Олександр Харчієв, начальник управління адміністрації президента рф із забезпечення справ державної ради;

Борис Рапопорт, заступник начальника управління адміністрації президента рфіз забезпечення справ держради;

Антон Кольцов, голова окупаційного «уряду Запорізької області»;

Олексій Селіванов, колаборант, «заступник начальника ГУ МВС Запорізької військово-цивільної адміністрації»;

Сергій Єлисеєв, голова окупаційної «Херсонської військово-цивільної адміністрації»;

Віталій Хоцеєнко, «прем'єр-міністр» так званої ДНР;

Дмитро Булгаков, заступник міністра оборони рф;

Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони рф;

Руслан Цаліков, заступник міністра оборони рф;

Сергій Рижков, командувач 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу рф;

державне акціонерне товариство «Гознак», відповідальне, зокрема, за випуск банкнот, монет та державних посвідчень особи;

завод ім. Дегтярьова, збройна компанія, яка забезпечує озброєнням російську армію.

Нагадаємо, 6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти російської федерації. До нього увійшли «стеля цін» на нафту та заборона на криптогаманці.