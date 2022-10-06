ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти рф - у ньому стеля цін на нафту та заборона криптогаманців

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Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. До нього входить стеля цін на нафту та заборона на криптогаманці.

У той час як заборона ЄС на імпорт російської морської нафти повністю залишається в силі, обмеження ціни, щойно буде запроваджено, дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться під попередньо встановленим лімітом, — йдеться у повідомленні ЄС 6 жовтня.

До нового пакету обмежень включили:

заборону транспортування нафти третім країнам за ціною вище встановленої стелі (вона поки що не названа).

обмеження на імпорт із росії майже на 7 млрд євро, зокрема заборона на ввезення готової продукції зі сталі, техніку, транспортні засоби, деякі хімікати, а також матеріали для ювелірної промисловості.

заборону експорту в росію певних електронних компонентів, які можуть використовувати при створенні зброї, деталі, що використовуються в авіаційній галузі.

заборону надання російським компаніям фінансових, юридичних та IT-послуг.

заборону надання криптогаманців, послуг обліку та зберігання криптоактивів, незалежно від суми.

розширення санкцій проти фізичних осіб та компаній з рф.

На початку вересня країни «Групи семи» оголосили про рішення запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня.

З грудня стане чинним ембарго, в рамках якого буде повністю заборонено імпорт російської нафти морем до країн ЄС, ще через два місяці ця заборона буде автоматично розширена на нафтопродукти.