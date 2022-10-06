Рашисти вдруге за день вдарили по центру Запоріжжя

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Ракурс

Російські воєнні злочинці вдруге за день вдарили по Запоріжжю: ракети знову прилетіли в центральну частину міста.

Попередньо — обстріл здійснили із зенітно-ракетної системи С-300. Деталі уточнюються, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Після закінчення повітряної тривоги рятувальники відновили розбір завалів.

Нагадаємо, що внаслідок ранкових ударів по місту зазнали руйнації житлові будинки, загинула жінка, ще 7 людей травмовано — вони в лікарні, серед них 3-річна дитина. Триває розбір завалів.

Запоріжжя атакували о 6.00. Ракети поцілили по багатоповерхових житлових будинках центрального району міста та будинках приватного сектору поруч. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, зруйновано квартири, дахи, вибито вікна, пошкоджено автівки.