Райгородок Луганской области. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n175500-armiya-rf-vzorvala-dambu-dlya-zatopleniya-poselka-na-donbasse-genshtab.html

Ракурс

Військовослужбовці країни-агресора росії продовжують знищувати інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях.

Зокрема, під час хаотичного відступу окупанти підірвали дамбу для підтоплення, що призвело до підтоплення селища Райгородок у Донецькій області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 жовтня.

Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні, — наголошують в Генштабі.

Також повідомляється про те, що військові зс рф у Кадіївці Луганської області масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять історію окупації. А у Сватовому росіяни замінували основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території.

Нагадаємо, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганської області, але закликав жителів області не поспішати відразу повертатися до своїх звільнених домівок, оскільки це може бути небезпечно.