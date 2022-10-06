Ленд-лиз по-русски – контрнаступление ВСУ подпитывается трофейной техникой россиян

https://racurs.ua/n175478-lend-liz-po-russki-kontrnastuplenie-vsu-podpityvaetsya-trofeyami-armii-rf.html

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Армія рф стала найбільшим постачальником бронетехніки для ЗСУ, обігнавши за кількістю наших західних союзників.

Прорив фронту на Харківщині та масова втеча рашистів призвели до того, що до рук ЗСУ потрапили сотні одиниць російської бронетехніки. Один лише 49-й батальйон «Карпатська Січ» захопив 10 сучасних танків Т-80 та п’ять 152-мм самохідних гаубиць 2С5 «Гіацинт» в Ізюмі.

У нас стільки трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити. Ми починали як піхотний батальйон, а зараз стаємо механізованим, — сказав заступник начальника штабу Руслан Андрійко.

За даними розвідувальної групи Oryx, ЗСУ захопили 460 російських танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин та 44 реактивні системи залпового вогню. І це лише техніка, яка зафіксована на фото та відео, повідомляє Wall Street Journal. Реальна кількість трофейної російської техніки, ймовірно, значно більша.

Росіяни залишили велику кількість радянських стандартних артилерійських снарядів, які майже закінчилися в Україні.

Завдяки покинутій техніці українські військові посилюються під час контрнаступальних операцій, зокрема на Донеччині та на східній частині від Луганська.

Росіяни більше не мають переваги у вогневій потужності. Перед наступом ми розбили всі їх артилерійські установки, вони навіть не встигли зарядити свої танки, — офіцер Руслан Андрійко.

Водночас аналітик Oryx Якуб Яновський зазначає, що тільки частину російської трофейної зброї можна використовувати: