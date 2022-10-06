Армія рф підірвала дамбу для затоплення селища на Донбасі — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n175500-armiya-rf-pidirvala-dambu-dlya-zatoplennya-selyscha-na-donbasi-genshtab.htmlРакурс
Військовослужбовці країни-агресора росії продовжують знищувати інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях.
Зокрема, під час хаотичного відступу окупанти підірвали дамбу для підтоплення, що призвело до підтоплення селища Райгородок у Донецькій області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 жовтня.
Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні, — наголошують в Генштабі.
Також повідомляється про те, що військові зс рф у Кадіївці Луганської області масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять історію окупації. А у Сватовому росіяни замінували основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території.
Нагадаємо, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганської області, але закликав жителів області не поспішати відразу повертатися до своїх звільнених домівок, оскільки це може бути небезпечно.