Украинские военные деоккупировали Грековку. Фото:

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Луганська область потроху починає переходити під контроль України.

Українські військові, зокрема, звільнили село Греківка. Зараз тривають важкі бої за інші населені пункти області. Окупанти готуються до тривалої оборони — окопуються, мінують території та стягують резерви. Про це 6 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

Очільник області додав, що російські військові тікали з-під Харкова та Лимана на територію Луганщини, тому вибити їх з цього регіону буде важче. Крім того, загарбників вже не здивувати неочікуваним наступом на цьому напрямку.

Нагадаємо, 6 жовтня в Генштабі українських Збройних сил заявили, що з 21 вересня українська армія в Харківській області зуміла просунутися в глибину оборони противника на 55 км. А на Слобожанському напрямку Сили оборони звільнили від росіян 93 населені пункти та взяли під контроль понад 2 тис. 400 кв. км території. А в Херсонській області ЗСУ прогнали окупантів із 29 населених пунктів.