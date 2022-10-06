Війна в Україні. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n175492-pro-uspihy-zsu-na-slobojanschyni-ta-hersonschyni-rozpovily-v-genshtabi.html

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Контрнаступ Збройних сил України триває на Слобожанському напрямку.

На напрямку Куп’янськ-Сватове окупанти намагаються стримати українську армію. Але з 21 вересня підрозділи Сил оборони зуміли просунутися в глибину оборони противника на 55 км. Загалом на цьому напрямку військові звільнили 93 населені пункти та взяли під контроль понад 2 тис. 400 кв. км території. Про це 6 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив під час онлайн-брифінгу.

Також він додав, що з початку місяця у Херсонській області українські захисники вибили ворогів із 29 населених пунктів. Тим часом російські загарбники за рахунок резервів намагаються контратакувати, щоб стримати наступ та відновити втрачені позиції.

Тим часом керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ звільнили від російських військових понад 400 кв. км Херсонської області й просуваються далі.

Вже зафіксовані факти появи на Херсонщині так званих «свіжомобілізованих» росіян, підготовка яких не дуже хороша. Зараз окупанти роблять ставку на повітряно-десантні війська. Таких підрозділів у регіон підтягнули чимало, бо в москві розуміють, що бої будуть важкими.

Нагадаємо, командування Сухопутних військ України показало відео з кадрами зачистки позицій окупантів і удари по опорному пункту на півдні Херсонщина. Також військові показали кадри того, як «мінусують» армію рф.