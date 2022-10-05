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Ракурс
Українські військові з вересня звільнили значні території, скріншот відео

Звільнені восени території показав на карті Резніков (ВІДЕО)

5 жов 2022, 22:46
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Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у соцмережі Твіттер сьогодні, 5 жовтня, оприлюднив відео, котре наочно демонструє, як ЗСУ день за днем звільняють окуповані українські території.





Осінній наступ, день за днем. Поки «російський парламент» п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують йти вперед, — наголошує Резніков в описі відео. — Це найкраща відповідь на всі «референдуми», «укази», «договори» та патетичні промови".

Нагадаємо, українські військові вже розпочали деокупацію Луганської області.

Джерело: Ракурс


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