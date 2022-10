Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у соцмережі Твіттер сьогодні, 5 жовтня, оприлюднив відео, котре наочно демонструє, як ЗСУ день за днем звільняють окуповані українські території.

#UAarmy's autumn offensive, day by day. While the «russian parliament» is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all «referenda», «decrees», «treaties» and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns