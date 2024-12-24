18-річний українець, вивезений до росії, наклав на себе руки у прийомній сім'ї

https://racurs.ua/ua/n202471-18-richnyy-ukrayinec-vyvezenyy-do-rosiyi-naklav-na-sebe-ruky-u-pryyomniy-sim-yi.html

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18-річний Олександр Якущенко, вивезений до росії із дитбудинку на Херсонщині, наклав на себе руки у прийомній сім’ї в Краснодарському краї рф.

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Про це йдеться у розслідуванні видання «Важные истории».

Олександр разом із молодшою сестрою Христиною жив у будинку сімейного типу у селі Токарівка на Херсонщині. Дітей забрали з родини через проблему з алкоголізмом батьків.

Під час окупації частини Херсонщини керівниця закладу Лідія Шарварли почала співпрацювати з росіянами. А після звільнення земель від окупантів вона поїхала до росії, забравши із собою дітей. Україна вважає їх зниклими безвісти.

У росії вона відмовилась від своїх підопічних. Один із її колишніх вихованців, Сергій Манченко, розповів, що після досягнення повноліття отримав від Шарварли 6 тис. рублів і більше ексопікунів не бачив.

При цьому, за його словами, жінка також оформила на себе допомогу, яку мали б видати хлопцям як переселенцям із Херсонщини на покупку житла.

Зі свідоцтва про смерть Олександра у січні 2024 року відомо, що він жив у станиці Ахтанізовській Краснодарського краю у родини «зі стажем».

Там повідомили, що хлопець повісився за кілька кілометрів від нового будинку — його тіло знайшли робітники, які їхали вранці на зміну. Передсмертної записки хлопець не залишив, а поруч був розібраний телефон, з якого були стерті всі дані.

Причини самогубства прийомна родина Олександра не знає, стверджуючи, що він просто в них жив, бо не мав куди іти. Новим однокласникам у росії хлопець також казав, що нікому не потрібен.

Рідна мати Олександра розповіла, що син обіцяв приїхати до неї в Україну перед Новим роком, однак уже лютому вона дізналася про його самогубство.