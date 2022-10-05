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Украинские военные с сентября освободили значительные территории, скриншот видео

Освобожденные осенью территории показал на карте Резников (ВИДЕО)

5 окт 2022, 22:46
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Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у соцмережі Твіттер сьогодні, 5 жовтня, оприлюднив відео, котре наочно демонструє, як ЗСУ день за днем звільняють окуповані українські території.





Осінній наступ, день за днем. Поки «російський парламент» п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують йти вперед, — наголошує Резніков в описі відео. — Це найкраща відповідь на всі «референдуми», «укази», «договори» та патетичні промови".

Нагадаємо, українські військові вже розпочали деокупацію Луганської області.

Источник: Ракурс


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