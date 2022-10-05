Украинские военные с сентября освободили значительные территории, скриншот видео

https://racurs.ua/n175468-osvobojdennye-osenu-territorii-pokazal-na-karte-reznikov-video.html

Ракурс

Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у соцмережі Твіттер сьогодні, 5 жовтня, оприлюднив відео, котре наочно демонструє, як ЗСУ день за днем звільняють окуповані українські території.

Осінній наступ, день за днем. Поки «російський парламент» п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують йти вперед, — наголошує Резніков в описі відео. — Це найкраща відповідь на всі «референдуми», «укази», «договори» та патетичні промови".

#UAarmy's autumn offensive, day by day. While the «russian parliament» is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all «referenda», «decrees», «treaties» and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022

Нагадаємо, українські військові вже розпочали деокупацію Луганської області.