Дрони проти танків: відео відбиття механізованого накату росіян на плацдарм біля Куп'янська

https://racurs.ua/ua/n202478-drony-proty-tankiv-video-vidbyttya-mehanizovanogo-nakatu-rosiyan-na-placdarm-bilya-kup-yanska.html

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23 грудня росіяни під прикриттям дощу і туману здійснили спробу розширення контрольованої території на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.

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Механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день.

Як видно з відео батальйону ударних БпАК «Ахіллес», завдяки спільним діям підрозділів Сил оборони ворожу атаку відбили та спалили техніку противника.

В результаті злагодженої бойової роботи наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту.

Знищено одну БМП-2 та два танки. Уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів. Ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, шістьох окупантів поранено.