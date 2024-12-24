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Дрони проти танків: відео відбиття механізованого накату росіян на плацдарм біля Куп'янська
Дрони проти танків: відео відбиття механізованого накату росіян на плацдарм біля Куп’янськаhttps://racurs.ua/ua/n202478-drony-proty-tankiv-video-vidbyttya-mehanizovanogo-nakatu-rosiyan-na-placdarm-bilya-kup-yanska.htmlРакурс
23 грудня росіяни під прикриттям дощу і туману здійснили спробу розширення контрольованої території на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.
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Механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день.
Як видно з відео батальйону ударних БпАК «Ахіллес», завдяки спільним діям підрозділів Сил оборони ворожу атаку відбили та спалили техніку противника.
В результаті злагодженої бойової роботи наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту.
Знищено одну БМП-2 та два танки. Уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів. Ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, шістьох окупантів поранено.