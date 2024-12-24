росія використовує у війні запаси техніки радянських часів і має 2,6 тис. танків у резерві

https://racurs.ua/ua/n202465-rosiya-vykorystovuie-u-viyni-zapasy-tehniky-radyanskyh-chasiv-i-maie-2-6-tys-tankiv-u-rezervi.html

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росія використовує у війні запаси техніки радянських часів, близько 2600 танків має у резерві.

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The Wall Street Journal пише, що нові поставки танків на фронт — це здебільшого старі моделі, витягнуті зі складів, що виснажує запаси і погіршує загальну якість російських збройних сил.

Видання пише, що росія змінила тактику ведення бойових дій, активізувала зусилля з відновлення старої техніки й збільшила військові витрати.

Згідно з оцінками більшості аналітиків, за нинішніх темпів виробництва росії вистачить танків ще на два роки.

На Времівському напрямку поблизу Нового Комара захисники розбили колону ворожої бронетехніки. Днями поблизу Нового Комара окупанти пішли на штурм позицій наших захисників колоною бронетехніки — трьома танками та БМП з піхотою. Такі нахабні механізовані накати окупантами в смузі відповідальності воїнів цієї бригади — регулярні, тож у наших захисників був час виробити схему протидії.

На перехоплення бронетехніки противника стрімко вилетіли FPV-дрони підрозділу. Завдяки вправності і влучності операторів дронів, знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад.