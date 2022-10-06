Зросла кількість жертв ракетної атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

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Жертвами ракетного удару російських окупантів по житловому будинку у Запоріжжі стали троє осіб.

Станом на 14.30 6 жовтня рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по житловому будинку. З-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС дістали тіла трьох загиблих. Роботи щодо розбору руйнувань і пошуку постраждалих ще тривають. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що під ворожими ракетними обстрілами опинилися кілька приватних та багатоквартирних будинків. У двох п’ятиповерхівках внаслідок прильотів обвалилася житлова конструкція з першого по п’ятий поверх.

Вибухами пошкоджені автомобілі, а у багатьох із довколишніх будинків вилетіли шибки, посічені фасади, зруйновані балкони та дахи. Також пошкоджена зупинка громадського транспорту, а й торговельний заклад, що розташований поруч із нею, зайнялася пожежа.

Крім того, одна з російських ракет ударила по приватному сектору. Як наслідок — вщент зруйновані два домоволодіння.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російські війська завдали сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. Внаслідок атаки зазнали руйнації житлові будинки, загинула жінка, ще семеро осіб дістали травми — вони в лікарні, серед них трирічна дитина.

Крім того, сьогодні вдень окупанти повторно атакували обласний центр. Центральну частину міста цього разу обстріляли зенітними ракетами С-300.