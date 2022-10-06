Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські нацисти запустили сім ракет по центральному проспекту Запоріжжя

Російські нацисти запустили сім ракет по центральному проспекту Запоріжжя (ФОТО, ВІДЕО)

6 жов 2022, 08:14
999

Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі. Рашисти уранці 6 жовтня завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках на центральному проспекті міста.





Внаслідок ворожих атак виникли пожежі. Точна кількість постраждалих ще не відома, люди знаходяться під завалами. На місці подій працюють рятувальники.

Російські нацисти запустили сім ракет по центральному проспекту Запоріжжя

Удар стався близько п’ятої ранку 6 жовтня. Під завалами перебувають люди, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Точна кількість постраждалих наразі не відома. За словами Старуха, спершу метою обстрілу стали об'єкти інфраструктури. Тип ракет, якими били російські воєнні злочинці, встановлюється.

Російські нацисти запустили сім ракет по центральному проспекту Запоріжжя

Напередодні, 5 жовтня, також вранці російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю ракетами типу «Іскандер-К». Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури.

Спрацювали сили протиповітряної оборони. Одну з ракет, касетного типу, Сили протиповітряної оборони збили над містом. Уламки впали в різних районах.

Російські нацисти запустили сім ракет по центральному проспекту Запоріжжя

Раніше цієї ночі росіяни також обстріляли Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Ворог обстріляв інфраструктурний об'єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці «прильоту» зараз пожежа. Інформація про постраждалих та ступінь руйнування об'єкту наразі уточнюється, — написав чиновник у своєму телеграм-каналі.

«Божевільні боягузи», — так в Офісі президента відреагували на ворожі ракетні удари по багатоповерхівках у Запоріжжі. Керівник ОП Андрій Єрмак наголошує, що російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми.

Російські нацисти запустили сім ракет по центральному проспекту Запоріжжя

Російські нацисти запустили сім ракет по центральному проспекту Запоріжжя

Крім того, у ніч на 6 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів