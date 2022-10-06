Российские нацисты запустили семь ракет по центральному проспекту Запорожья

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Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі. Рашисти уранці 6 жовтня завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках на центральному проспекті міста.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі. Точна кількість постраждалих ще не відома, люди знаходяться під завалами. На місці подій працюють рятувальники.

Удар стався близько п’ятої ранку 6 жовтня. Під завалами перебувають люди, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Точна кількість постраждалих наразі не відома. За словами Старуха, спершу метою обстрілу стали об'єкти інфраструктури. Тип ракет, якими били російські воєнні злочинці, встановлюється.

Напередодні, 5 жовтня, також вранці російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю ракетами типу «Іскандер-К». Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури.

Спрацювали сили протиповітряної оборони. Одну з ракет, касетного типу, Сили протиповітряної оборони збили над містом. Уламки впали в різних районах.

Раніше цієї ночі росіяни також обстріляли Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Ворог обстріляв інфраструктурний об'єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці «прильоту» зараз пожежа. Інформація про постраждалих та ступінь руйнування об'єкту наразі уточнюється, — написав чиновник у своєму телеграм-каналі.

«Божевільні боягузи», — так в Офісі президента відреагували на ворожі ракетні удари по багатоповерхівках у Запоріжжі. Керівник ОП Андрій Єрмак наголошує, що російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми.

Крім того, у ніч на 6 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».