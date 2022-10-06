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Ракурс
ЗСУ показали зачистку позицій окупантів і удари по опорному пункту

ЗСУ показали зачистку позицій окупантів і удари по опорному пункту (ВІДЕО)

6 жов 2022, 15:31
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Командування Сухопутних військ України показало відео з кадрами зачистки позицій окупантів і удари по опорному пункту на півдні Херсонщина.





У ролику з роботою 10 гірсько-штурмової бригада з дрону показано зачистку окопів з росіянами — ліквідацію російського солдата.

А 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка розмістила відео з тим, як «мінусує" армію рф на Херсонщині. У їхньому ролику показані удари по опорному пункту та колоні росіян на півдні.

Джерело: Ракурс


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