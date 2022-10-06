ЗСУ показали зачистку позицій окупантів і удари по опорному пункту

https://racurs.ua/ua/n175490-zsu-pokazaly-zachystku-pozyciy-okupantiv-i-udary-po-opornomu-punktu-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ України показало відео з кадрами зачистки позицій окупантів і удари по опорному пункту на півдні Херсонщина.

У ролику з роботою 10 гірсько-штурмової бригада з дрону показано зачистку окопів з росіянами — ліквідацію російського солдата.

А 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка розмістила відео з тим, як «мінусує" армію рф на Херсонщині. У їхньому ролику показані удари по опорному пункту та колоні росіян на півдні.