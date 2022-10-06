ВСУ поразили 19 районов сосредоточения российских войск. Фото: Генштаба ВСУ

https://racurs.ua/n175498-vsu-porazili-19-rayonov-sosredotocheniya-okkupacionnyh-voysk-genshtab.html

Ракурс

Українські військові не лише успішно наступають, але й відбивають штурми ворога.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Авіація Повітряних сил за добу завдала 11 ударів по ворогу. Вже підтверджено ураження одного опорного пункту, п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів росіян. А системи ППО ліквідували п’ять безпілотників ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Ракетні війська й артилерія ЗСУ за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та шість засобів артилерії.

У Генштабі додали, що упродовж 6 жовтня окупанти завдали шість ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ. Від ворожих ударів були пошкоджені об'єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів.

Крім того, ворог із мінометів, ствольної та реактивної артилерії та танків обстріляв майже 80 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, в Генштабі повідомляли, що з 21 вересня ЗСУ на Харківщині зуміли просунутися в глибину оборони противника на 55 км. Загалом на цьому напрямку військові звільнили 93 населені пункти та взяли під контроль понад 2 тис. 400 кв. км території. А в Херсонській області українські захисники вибили ворогів із 29 населених пунктів.