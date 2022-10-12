Кабмин снизил температурный минимум в квартирах. Фото: slovoidilo.ua

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Мінімально допустима температура у квартирах під час опалювального сезону 2022−2023 року буде знищена до 16 градусів.

Середнє допустиме значення становитиме тепер 18 градусів. Українцям необхідно економити газ і вугілля після включення опалення, а це означатиме зменшення температури у квартирах міст. Про це 12 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

За словами глави уряду, такі заходи є необхідністю та внеском у перемогу, оскільки «від кожного українця залежить те, як наша країна пройде цю зиму».Раніше влада заявляла, що мінімальна температура повітря у житлових приміщеннях має бути забезпечена на рівні 18 градусів. Це передбачено діючими нормами

Також Шмигаль закликав українців запастися теплим одягом, свічками, ліхтариками й батарейками, аби легше пережити зиму, бо вона буде важкою через намагання росії залишити Україну без електроенергії й тепла для тиску холодом.

Не будемо прикрашати дійсність: ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаю всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожній родині був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло, — зазначив він.

Очільник уряду наголосив, що центральна влада разом із місцевою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання. Крім того, за словами Шмигаля, ремонтується пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, 12 жовтня «Укренерго» закликало українців економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці. Енергетики закликали вранці з 8.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00 ставитися до електроспоживання розсудливо і звести його до мінімуму. А вдень попросили не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.