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Ракурс
«Укренерго» закликало українців економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці.

«Укренерго» звернулося до українців із важливою заявою

12 жов 2022, 14:24
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«Укренерго» закликало українців економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці.





Сьогодні вже з 8.00 Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора, тому диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Зараз головна причина обмежень споживачів — необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень, — зазначили в установі.

Енергетики закликають:

  • вранці з 8.00−11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00 ставитися до електроспоживання розсудливо і звести його до мінімуму;
  • вдень не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів;

  • вночі, коли найменший рівень споживання енергії, користуватися обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками та інші енергозатратні прилади вночі.

«Ракурс» повідомляв, що ракетні обстріли рф по енергетичній інфраструктурі України спричинили відключення струму в різних регіонах України. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України. За словами міністра енергетики, «вперше з початку війни» рф «драматично націлилася» на енергетичну інфраструктуру.

Джерело: Ракурс


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