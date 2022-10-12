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"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важным заявлением
«Укрэнерго» обратилось к украинцам с важным заявлениемhttps://racurs.ua/n175694-ukrenergo-obratilos-k-ukraincam-s-vajnym-zayavleniem.htmlРакурс
«Укренерго» закликало українців економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці.
Сьогодні вже з 8.00 Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора, тому диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.
Зараз головна причина обмежень споживачів — необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень, — зазначили в установі.
Енергетики закликають:
- вранці з 8.00−11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00 ставитися до електроспоживання розсудливо і звести його до мінімуму;
- вдень не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів;
вночі, коли найменший рівень споживання енергії, користуватися обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками та інші енергозатратні прилади вночі.
«Ракурс» повідомляв, що ракетні обстріли рф по енергетичній інфраструктурі України спричинили відключення струму в різних регіонах України. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України. За словами міністра енергетики, «вперше з початку війни» рф «драматично націлилася» на енергетичну інфраструктуру.
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