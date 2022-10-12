"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важным заявлением

https://racurs.ua/n175694-ukrenergo-obratilos-k-ukraincam-s-vajnym-zayavleniem.html

Ракурс

«Укренерго» закликало українців економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці.

Сьогодні вже з 8.00 Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора, тому диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Зараз головна причина обмежень споживачів — необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень, — зазначили в установі.

Енергетики закликають:

вранці з 8.00−11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00 ставитися до електроспоживання розсудливо і звести його до мінімуму;

вдень не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів;

вночі, коли найменший рівень споживання енергії, користуватися обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками та інші енергозатратні прилади вночі.

«Ракурс» повідомляв, що ракетні обстріли рф по енергетичній інфраструктурі України спричинили відключення струму в різних регіонах України. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України. За словами міністра енергетики, «вперше з початку війни» рф «драматично націлилася» на енергетичну інфраструктуру.