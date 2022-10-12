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Украинские подразделения зашли в еще одно село Херсонщины

Украинские подразделения зашли в еще одно село Херсонщины (ФОТО)

12 окт 2022, 14:12
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Збройні сили України під час наступу на півдні звільнили ще один населений пункт Херсонської області.





Командування Сухопутних сил ЗСУ повідомило про деокупацію селища Червоного Бериславського району.

ЗСУ зайшли у ще одне село Херсонщини - фото з Червоного

На Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової «Закарпатської» бригади, — йдеться у повідомленні Сухопутних сил.

Оперативне командування «Південь» уранці 12 жовтня повідомляло, що підрозділи ЗСУ закріпили успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Камʼянки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі Херсонщини. Там тривають стабілізаційні заходи з відновлення соціальної та критичної інфраструктури.

ЗСУ зайшли у ще одне село Херсонщини - фото з Червоного

Крім того, уранці середи під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.

ЗСУ зайшли у ще одне село Херсонщини - фото з Червоного

Источник: Ракурс


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