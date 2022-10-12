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Украинские подразделения зашли в еще одно село Херсонщины
Украинские подразделения зашли в еще одно село Херсонщины (ФОТО)https://racurs.ua/n175693-ukrainskie-podrazdeleniya-zashli-v-esche-odno-selo-hersonschiny-foto.htmlРакурс
Збройні сили України під час наступу на півдні звільнили ще один населений пункт Херсонської області.
Командування Сухопутних сил ЗСУ повідомило про деокупацію селища Червоного Бериславського району.
На Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової «Закарпатської» бригади, — йдеться у повідомленні Сухопутних сил.
Оперативне командування «Південь» уранці 12 жовтня повідомляло, що підрозділи ЗСУ закріпили успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Камʼянки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі Херсонщини. Там тривають стабілізаційні заходи з відновлення соціальної та критичної інфраструктури.
Крім того, уранці середи під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.
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