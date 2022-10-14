Установки NASAMS прибудуть в Україну у жовтні. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n175772-prybuttya-pershyh-ustanovok-nasams-v-ukrayinu-anonsuvaly-v-minoborony.html

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Перші установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS прибудуть в Україну вже у жовтні 2022 року.

Зараз українські військові вже навчаються користуватися цією сучасною системою протиповітряної оборони. Про це міністр оборони України Олексій Резніков 14 жовтня повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS: перших кількох установок. Уже відбувається навчання наших спеціалістів. І їх буде поставлено цього місяця, — заявив міністр.

Як відомо, системи ППО NASAMS призначені для боротьби з літаками, безпілотними літальними апаратами, гелікоптерами та крилатими ракетами противника. Комплекс складається із пересувної пускової установки, кожна з яких має шість контейнерів із зенітними ракетами. Також ППО оснащена радіолокаційною станцією.

«Хасамс» може стріляти ракетами AIM-120С AMRAAM на відстань до 25 км, а ворожу ціль знищувати на висоті до 14−15 км.

Нагадаємо, 12 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами шостого засідання групи «Рамштайн» заявив, що Сполучені Штати планують надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо.