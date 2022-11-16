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Ракурс
Нафтобаза в Орловській області рф, фото: РІА «Новости»

Рашисти заявили про атаку безпілотником нафтобази в Орловській області (ФОТО)

16 лис 2022, 11:07
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У росії заявили про нібито завдання удару безпілотником по нафтобазі в Орловській області.





Про це сьогодні, 16 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі написав губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Сьогодні близько 4 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь. Постраждалих немає, — заявив Кличков.

Російські ЗМІ згодом опублікували фото нафтобази, на яких можна побачити, що резервуар з пальним зазнав незначних ушкоджень, розливу пального та пожежі не сталося.

Село Стальной Конь розташоване за приблизно 170 км від кордону з Україною. Тут розташована нафтобаза компанії «Південний Захід Транснафтопродукт».

Нафтобаза в Орловській області рф, фото: РІА «Новости»

Джерело: Ракурс


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