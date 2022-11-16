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Нафтобаза в Орловській області рф, фото: РІА «Новости»
Рашисти заявили про атаку безпілотником нафтобази в Орловській області (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176855-rashysty-zayavyly-pro-ataku-bezpilotnykom-naftobazy-v-orlovskiy-oblasti-foto.htmlРакурс
У росії заявили про нібито завдання удару безпілотником по нафтобазі в Орловській області.
Про це сьогодні, 16 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі написав губернатор Орловської області Андрій Кличков.
Сьогодні близько 4 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь. Постраждалих немає, — заявив Кличков.
Російські ЗМІ згодом опублікували фото нафтобази, на яких можна побачити, що резервуар з пальним зазнав незначних ушкоджень, розливу пального та пожежі не сталося.
Село Стальной Конь розташоване за приблизно 170 км від кордону з Україною. Тут розташована нафтобаза компанії «Південний Захід Транснафтопродукт».
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