Нафтобаза в Орловській області рф, фото: РІА «Новости»

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Ракурс

У росії заявили про нібито завдання удару безпілотником по нафтобазі в Орловській області.

Про це сьогодні, 16 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі написав губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Сьогодні близько 4 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь. Постраждалих немає, — заявив Кличков.

Російські ЗМІ згодом опублікували фото нафтобази, на яких можна побачити, що резервуар з пальним зазнав незначних ушкоджень, розливу пального та пожежі не сталося.

Село Стальной Конь розташоване за приблизно 170 км від кордону з Україною. Тут розташована нафтобаза компанії «Південний Захід Транснафтопродукт».