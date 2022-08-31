В Швеции рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Украина получит новый пакет военной помощи от Швеции

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Україна отримає від Швеції вже сьомий пакет військової допомоги.

До нього увійдуть боєприпаси на суму 500 млн шведських крон (46,75 млн дол. США). Про це сьогодні, 31 серпня, на своїй сторінці у Твіттері повідомила міністр закордонних справ Швеції Анна Лінде.

Лінде також додала, що це не останній пакет військової допомоги Україні від Швеції.

Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили розглянуть можливість надання шведських артилерійських установок Archer, переносних зенітно-ракетних комплексів RBS70 та іншого. Швеція залишається з Україною, — наголосила міністр.

Варто додати, що надати Україні гаубиціArcher, ЗРК RBS70 та більше снарядів для артилерії Швецію закликав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час нещодавнього візиту до цієї країни.