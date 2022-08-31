Кулеба предлагает спецпрограмму для российских солдат, не желающих воевать

Кулеба предлагает спецпрограмму для российских солдат, не желающих воеватьhttps://racurs.ua/n174279-kuleba-predlagaet-specprogrammu-dlya-rossiyskih-soldat-ne-jelauschih-voevat.htmlРакурс
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пропонує запровадити спеціальну програму для російських військових, котрі більше не хочуть воювати в Україні.
Про це він заявив в коментарі агентству Reuters.
У коментарі Reuters Кулеба також запропонував запустити спеціальну програму для російських військових, які не хочуть більше воювати в Україні.
Меседж: рятуйся і тікай. Склади зброю, здайся українським силам і отримай можливість почати нове життя, — зазначив Кулеба.
Я впевнений, що ця ініціатива варта того, тому що навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти — це означає врятовані українські життя і наближення миру, -додав міністр.
Також Кулеба закликає ЄС запровадити візову заборону для російських туристів та деяких інших категорій. За його словами, такий крок буде «адекватною відповіддю на геноцидну агресивну війну росії в серці Європи, яку підтримує переважна більшість російських громадян».
Час напівзаходів минув, — наголошує міністр. — Лише жорстка і послідовна політика може дати результат.
Джерело: Reuters