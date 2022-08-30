ФРГ выступила за приостановку упрощенного визового режима с рф. Фото: ua-informator

https://racurs.ua/n174250-germaniya-predlojila-priostanovit-uproschennyy-vizovyy-rejim-s-rossiey.html

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Призупинити дію угоди про спрощений візовий режим з росією пропонує Німеччина країнам Європейського Союзу.

Німецький уряд хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в’їзд для громадян країни-агресора. Таку заяву 30 серпня зробила міністр закордонних справ Анналена Бербок, повідомляє NDR.

Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція — призупинити угоду про спрощену видачу віз, щоб більше не видавати багаторічні візи, — наголосила міністр.

Бербок вважає, що в цьому випадку можна було б ретельно перевірити, наскільки близький заявник до уряду рф.

Крім того, 30 серпня напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Празі 30 серпня Франція та Німеччина оприлюднили спільну заяву, де зазначили, що вважають контрпродуктивною заборону на видачу туристичних віз російським громадянам. Париж та Берлін закликали «знайти розумні способи використання важливого важеля видачі віз».

Нагадаємо, 28 серпня видання Financial Times повідомило, що Європейський Союз готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із росією. Таке рішення, яке міністри країн-учасниць ЄС планують обговорити на цьому тижні, обмежить можливості для росіян їздити в країни Євросоюзу.

Джерело: NDR