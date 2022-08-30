Хакеры включили гимн Украины в эфире крымского радио. Фото: qirim.news

https://racurs.ua/n174249-hakery-vkluchili-gimn-ukrainy-v-efire-krymskogo-radio-video.html

Ракурс

Гімн України зазвучав в ефірі однієї з радіостанцій окупованого Криму.

Українські хакери зуміли отримати доступ до радіостанції «Крим» та увімкнули в її ефірі український гімн. Про це 30 серпня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

Наші хакери трошки «послухали» радіостанцію «Крим» та нагадали кримчанам і «понаєхавшім расєянцам», що вже час згадувати слова нашого державного гімну, — йдеться в повідомленні.

Також речник Одеської ОВА розмістив у своєму Telegram-каналі запис того, як звучав гімн на кримській радіостанції.

Нагадаємо, у серпні українські хакери зламали пропагандистське телебачення росії в тимчасово окупованому Криму. Після цього вони увімкнули відео з президентом Володимиром Зеленським, в якому лідер українців пообіцяв російській владі Криму, що вони не матимуть спокою.