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Хакеры включили гимн Украины в эфире крымского радио. Фото: qirim.news

Хакеры включили гимн Украины в эфире крымского радио (ВИДЕО)

30 авг 2022, 16:47
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Гімн України зазвучав в ефірі однієї з радіостанцій окупованого Криму.





Українські хакери зуміли отримати доступ до радіостанції «Крим» та увімкнули в її ефірі український гімн. Про це 30 серпня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

Наші хакери трошки «послухали» радіостанцію «Крим» та нагадали кримчанам і «понаєхавшім расєянцам», що вже час згадувати слова нашого державного гімну, — йдеться в повідомленні.

Також речник Одеської ОВА розмістив у своєму Telegram-каналі запис того, як звучав гімн на кримській радіостанції.

Нагадаємо, у серпні українські хакери зламали пропагандистське телебачення росії в тимчасово окупованому Криму. Після цього вони увімкнули відео з президентом Володимиром Зеленським, в якому лідер українців пообіцяв російській владі Криму, що вони не матимуть спокою.

Источник: Ракурс


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