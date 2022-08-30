рф потерпела неудачу при проведении скрытой мобилизации. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n174248-rossiya-poterpela-neudachu-pri-provedenii-skrytoy-mobilizacii-razvedka.html

Ракурс

Прихована мобілізація, яку російська федерація проводить на своїй території, зазнає краху.

Зокрема, невдалою є прихована мобілізація в центральних та південно-східних регіонах рф. Громадяни країни-агресора все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї володимира путіна. У москві все ж намагаються іншими способами компенсувати військові втрати. Про це 30 серпня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що російське міноборони вирішило збільшити кількість найманців приватних військових компаній, які воюють в Україні. Насамперед на фронт окупанти відправляють бойовиків ПВК «Вагнер"/"Ліга».

Розвідники встановили, що на тимчасово окупованих територіях перебуває близько від 4 тис. 500 до 5 тис. найманців. Ці загарбники ведуть бої на певних напрямках. Це штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.

Нагадаємо, в американському «Інституті вивчення війни» впевнені, що росія може використати осінній призов цьогоріч у жовтні, щоб залучити близько 130 тис. осіб, щоб поповнити втрати «гарматного м’яса» рф, які обчислюються десятками тисяч убитими та тяжко пораненими.