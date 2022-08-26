Визы по 80 евро и горы бюрократии - что «светит» россиянам и белорусам в ЕС

https://racurs.ua/n174109-vizy-po-80-evro-i-gory-burokratii-chto-svetit-rossiyanam-i-belorusam-v-es.html

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Які візові обмеження чекають на громадян росії і білорусі в Європейському Союзі, розповіло впливове американське видання Bloomberg.

Наступного тижня — 31 серпня на засіданні Ради ЄС у Празі — Чехія пропонуватиме країнам ЄС повністю скасувати спрощений порядок видачі шенгенських віз для росіян та білорусів.

Якщо таку пропозицію схвалять — громадяни країни-агресора та фактично окупованої білорусі зможуть подавати заявки на отримання віз для короткострокового в’їзду до ЄС. Проте період обробки запитів збільшиться, сам процес вимагатиме більше документації, а витрати зростуть із 35 до 80 євро. Таке компромісне рішення спрямоване на пом’якшення розбіжностей між країнами-членами ЄС.

Зі слів міністра закордонних справ Яна Ліпавського, уряд Чехії, який зараз головує в ЄС, запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з рф та білоруссю на зустрічі глав МЗС у Празі. Водночас Естонія пропонувала повністю заборонити росіянам та білорусам в’їзд у відповідь на вторгнення рф в Україну.