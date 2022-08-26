Бурятов мы сильно надломили, они хорошо горят в танках, БМП - генерал Драпатый

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Ракурс

Про перебіг повномасштабної війни росії проти України розповів бригадний генерал, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Михайло Драпатий. Відеозапис інтерв’ю з Драпатим 26 серпня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Вісім років ми готувалися до війни, у тому числі морально, — зазначив лицар ордену Богдана Хмельницького, коментуючи початок вторгнення воєнних злочинців рф на територію України.

Він також згадав про солдат путінської армії, які вбивали, ґвалтували та чинили мародерство на Київщині.

Бурятів ми суттєво надломили. Вони думали, що вони незламні, але, як показує досвід, вони дуже добре горять в БМП, в танках, молодці такі, — зауважив Драпатий.

Він також наголосив, що пишається особовим складом ЗСУ, оскільки захисники України не опускають рук.

Нагадаємо, після втечі воєнних злочинців росії з Київської області стало відомо про військову частину армії рф з Хабаровського краю, яка чинила геноцид українців у Бучі та багатьох інших населених пунктах регіону. Зокрема, у Бучі стояла в/ч 51460, що базується у селищі Князе-Волконське Хабаровського краю — так звана 64-та окрема мотострілецька бригада убивць, ґвалтівників та мародерів.