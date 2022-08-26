Удар ВСУ по базе рф в оккупированной Кадиевке - 200 по «200»

https://racurs.ua/n174107-udar-vsu-po-baze-rf-v-okkupirovannoy-kadievke-200-po-200-foto.html

Ракурс

Внаслідок влучного удару Збройних сил України по базі окупантів у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області вдалося ліквідувати близько 200 російських десантників.

Про це у Твіттер 26 серпня повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

ЗСУ завдали ударів по базі в окупованій Кадіївці, загинуло близько 200 російських десантників, — вказав він.

За підтвердженою інформацією в будинку у Кадіївці, по якому поцілили ЗСУ, окупанти облаштували базу. Раніше ЗСУ також знищили попереднє місце дислокації воєнних злочинців рф біля стадіону.

У соцмережах з’явилися фото та відео наслідків удару захисників України. Як повідомляється, однією з цілей виявився готель Донбас, в якому знаходилася база окупантів.

Подруга написала, що точно у Донбас влучили. І готель, і раніше автошкола, 10, 9 училища, — вказали користувачі соцмереж.

Крім того, з’явилося фото з наслідками удару по готелю, на яких видно зруйновані верхні поверхи будівлі.

Нагадаємо, що у червні ЗСУ знищили базу кремлівської ПВК Вагнера, яку було облаштовано на місцевому стадіоні.