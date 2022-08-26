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Ракурс
Удар ВСУ по базе рф в оккупированной Кадиевке - 200 по «200»

Удар ВСУ по базе рф в оккупированной Кадиевке — 200 по «200» (ФОТО)

26 авг 2022, 12:09
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Внаслідок влучного удару Збройних сил України по базі окупантів у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області вдалося ліквідувати близько 200 російських десантників.





Про це у Твіттер 26 серпня повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

ЗСУ завдали ударів по базі в окупованій Кадіївці, загинуло близько 200 російських десантників, — вказав він.

За підтвердженою інформацією в будинку у Кадіївці, по якому поцілили ЗСУ, окупанти облаштували базу. Раніше ЗСУ також знищили попереднє місце дислокації воєнних злочинців рф біля стадіону.

У соцмережах з’явилися фото та відео наслідків удару захисників України. Як повідомляється, однією з цілей виявився готель Донбас, в якому знаходилася база окупантів.

Подруга написала, що точно у Донбас влучили. І готель, і раніше автошкола, 10, 9 училища, — вказали користувачі соцмереж.

Крім того, з’явилося фото з наслідками удару по готелю, на яких видно зруйновані верхні поверхи будівлі.

Нагадаємо, що у червні ЗСУ знищили базу кремлівської ПВК Вагнера, яку було облаштовано на місцевому стадіоні.

Источник: Ракурс


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