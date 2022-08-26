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Ракурс
Пять танков рф не справились с минами-«подарками» от ВСУ

Пять танков рф не справились с минами-«подарками» от ВСУ (ВИДЕО)

26 авг 2022, 11:41
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Відео як російські воєнні злочинці з танкової групи не змогли оминути міни — «подарунки», які залишили військовослужбовці Збройних сил України, з’явилося 26 серпня у соцмережах.





На відео п’ять танків армії рф не розминулися з українськими мінами. Зокрема, зафіксовано момент детонації боєприпасу.

Нагадаємо, загальні бойові втрати воєнних злочинців росії з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали близько 46 тис. 250 осіб особового складу.

Источник: Ракурс


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