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Ракурс
Жилой дом рухнул в центре Львова

Жилой дом рухнул в центре Львова (ФОТО, ВИДЕО)

26 авг 2022, 11:26
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Житловий будинок обвалився у центрі Львова минулої ночі — інцидент стався на проспекті Свободи, 23. На щастя, обійшлося без жертв.





За словами заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, станом на 8.00 роботи із розбору завалів завершені.

26 серпня близько 1.30 у Львові відбулося часткове руйнування триповерхового багатоквартирного житлового будинку. На місці події з’ясувалося про руйнування трьох квартир:

  • одна квартира зруйнована повністю,

  • дві — частково.

Також відбулося повне руйнування двох нежитлових приміщень площею 80 кв. м. Всього було евакуйовано 12 мешканців, зокрема й чотирирічна дитина.

Источник: Ракурс


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