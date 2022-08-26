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Ракурс
Житловий будинок обвалився у центрі Львова

Житловий будинок обвалився у центрі Львова (ФОТО, ВІДЕО)

26 сер 2022, 11:26
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Житловий будинок обвалився у центрі Львова минулої ночі — інцидент стався на проспекті Свободи, 23. На щастя, обійшлося без жертв.





За словами заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, станом на 8.00 роботи із розбору завалів завершені.

26 серпня близько 1.30 у Львові відбулося часткове руйнування триповерхового багатоквартирного житлового будинку. На місці події з’ясувалося про руйнування трьох квартир:

  • одна квартира зруйнована повністю,

  • дві — частково.

Також відбулося повне руйнування двох нежитлових приміщень площею 80 кв. м. Всього було евакуйовано 12 мешканців, зокрема й чотирирічна дитина.

Джерело: Ракурс


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