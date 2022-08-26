Пʼять прогнозів розвитку війни назвало видання The Guardian

https://racurs.ua/ua/n174104-p-yat-prognoziv-rozvytku-viyny-nazvalo-vydannya-the-guardian.html

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Пʼять прогнозів розвитку війни росії проти України на наступні шість місяців оприлюднив редактор розділу оборони й безпеки британського видання The Guardian Ден Саббах.

Перший прогноз ― війна затягнеться на рік. Це буде глухий кут, коли обидві сторони, попри важкі втрати, не будуть готові визнати поразку, мирні переговори не почнуться, інтенсивність бойових дій зменшиться, а рух на лінії фронту буде мінімальним.

Другий можливий варіант розвитку подій ― Київ змінить стратегію та зосередиться на партизанських вилазках вглиб окупованих територій через брак артилерійської потужності для традиційної ефективної контратаки. Водночас партизанські рейди та точкові ракетні удари є оптимістичним способом прискорити військовий крах росії.

Третій сценарій ― росія уповільнить наступ і зосередиться на утриманні вже окупованої території. На користь цього прогнозу свідчить активна підготовка окупантів до так званих референдумів.

Четвертий «зимовий» прогноз — росія сподівається на нову масову міграцію (до 2 млн людей, які перетнуть кордон із Польщею) через енергетичну кризу, що послабить Україну та її підтримку в Європі.

Пʼятий сценарій — Захід має ухвалити стратегічне рішення щодо рівня підтримки України — до перемоги чи просто, щоб Україна втрималася. Досі жодного разу західні союзники не надали Збройним силам України вдосталь артилерії чи іншого озброєння, зокрема винищувачів, яка б дозволила відкинути загарбників. Політики говорять про необхідність примусити росію відійти до довоєнних кордонів, але не дають для цього достатньо матеріальних засобів. Водночас гуманітарні потреби України зростають. Дефіцит бюджету України сягає 5 млрд дол. на місяць через війну, а реконструкція держави коштуватиме набагато більше.