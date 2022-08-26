Армія дронів підняла в київське небо прапори бригад ЗСУ

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До Дня Незалежності України армія дронів підняла у небо над Києвом почесні прапори легендарних бригад Збройних сил України. Таким чином організатори заходу хотіли подякувати усім військовослужбовцям, які на полі виборюють свободу України. Про це у Телеграм повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Очолював колону дронів прапор розміром понад 216 квадратних метрів — найбільший український прапор. Торік у цей день він майорів над Авдіївкою. Окрім державного прапора України, були представлені мотиваційні стяги бригад, які боронять Україну.

За словами голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя, армія дронів допоможе наблизити перемогу та відстояти незалежність України.

Нагадаємо, проект «Армія дронів» — це комплексна програма платформи United24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Станом на 24 серпня вдалося законтрактувати 877 дронів.