П’ять танків рф не впоралися з мінами-“подарунками” від ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n174106-p-yat-tankiv-rf-ne-vporalysya-z-minamy-podarunkamy-vid-zsu-video.html

Ракурс

Відео як російські воєнні злочинці з танкової групи не змогли оминути міни — «подарунки», які залишили військовослужбовці Збройних сил України, з’явилося 26 серпня у соцмережах.

На відео п’ять танків армії рф не розминулися з українськими мінами. Зокрема, зафіксовано момент детонації боєприпасу.

Нагадаємо, загальні бойові втрати воєнних злочинців росії з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали близько 46 тис. 250 осіб особового складу.