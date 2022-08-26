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Ракурс
Візи по 80 євро і гори бюрократії — що “світить” росіянам і білорусам в ЄС

Візи по 80 євро і гори бюрократії — що «світить» росіянам і білорусам в ЄС

26 сер 2022, 12:58
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Які візові обмеження чекають на громадян росії і білорусі в Європейському Союзі, розповіло впливове американське видання Bloomberg.





Наступного тижня — 31 серпня на засіданні Ради ЄС у Празі — Чехія пропонуватиме країнам ЄС повністю скасувати спрощений порядок видачі шенгенських віз для росіян та білорусів.

Якщо таку пропозицію схвалять — громадяни країни-агресора та фактично окупованої білорусі зможуть подавати заявки на отримання віз для короткострокового в’їзду до ЄС. Проте період обробки запитів збільшиться, сам процес вимагатиме більше документації, а витрати зростуть із 35 до 80 євро. Таке компромісне рішення спрямоване на пом’якшення розбіжностей між країнами-членами ЄС.

Зі слів міністра закордонних справ Яна Ліпавського, уряд Чехії, який зараз головує в ЄС, запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з рф та білоруссю на зустрічі глав МЗС у Празі. Водночас Естонія пропонувала повністю заборонити росіянам та білорусам в’їзд у відповідь на вторгнення рф в Україну.

Джерело: Ракурс


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