Євросоюз готується ускладнити оформлення віз для росіян. Фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n174185-ievrosouz-vidmovytsya-vid-sproschenoyi-vydachi-viz-rosiyanam-financial-times.html

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Європейський Союз готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із росією.

Ця тема буде обговорюватися у Празі наступного тижня під час неформальної зустрічі глав МЗС країн-учасниць ЄС. Відмова від спрощеної видачі віз громадянам рф обмежить можливості для росіян їздити в країни Євросоюзу. Про це 28 серпня повідомило видання Financial Times із посиланням на трьох учасників переговорів.

Російським туристам неприйнятно гуляти нашими містами й набережними. Ми повинні надіслати сигнал російському народу, що ця війна не є нормальною, вона неприйнятна, — цитує FT високопоставленого чиновника ЄС.

Ще одне джерело видання зазначає, що Брюссель прагне «не зупинятися на обмеженні спрощення віз» і може ухвалити додаткові заходи в цьому напрямку до 2022 року.

Як відомо, угоду про спрощення візового режиму ЄС та рф ухвалили у 2007 році. Однак дію цієї угоди призупинили для російських чиновників, дипломатів та бізнесменів після того, як країна-агресор вторглася в Україну. Наприклад, Чехія та Польща самостійно припинили видачу віз росіянам, а країни Балтії та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз росіянам в Євросоюз. Однак проти скасування віз громадянам рф виступили Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що Сполучені Штати не підтримують заборону на візи для громадян росії, бо не хочуть закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів.

Джерело: Financial Times