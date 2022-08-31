Кадыровцы продают украденные у мариупольцев телефоны в Чечне

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Мародери-кадирівці продають вкрадені у мешканців окупованого та фактично знищеного Маріуполя смартфони. Про це 31 серпня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Гаджети «відгукнулися» у місцевому магазині техніки у Грозному, — вказали у Страткомі.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що росія може віддати контроль над захопленим Маріуполем оточенню керівника Чеченської республіки рамзана кадирова. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним — для залякування та придушення спротиву кремль вирішив віддати місто кадирівцям.