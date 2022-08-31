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Ракурс
Кадыровцы продают украденные у мариупольцев телефоны в Чечне

Кадыровцы продают украденные у мариупольцев телефоны в Чечне (ФОТО)

31 авг 2022, 15:22
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Мародери-кадирівці продають вкрадені у мешканців окупованого та фактично знищеного Маріуполя смартфони. Про це 31 серпня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Гаджети «відгукнулися» у місцевому магазині техніки у Грозному, — вказали у Страткомі.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що росія може віддати контроль над захопленим Маріуполем оточенню керівника Чеченської республіки рамзана кадирова. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним — для залякування та придушення спротиву кремль вирішив віддати місто кадирівцям.

Источник: Ракурс


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