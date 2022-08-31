Девять кораблей в очереди на погрузку зерном в Одесских портах

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Дев’ять кораблів зараз проходять перевірку і за певний час мають прийти на завантаження агропродукцією у портах Одеської області.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Сподіваюсь, що найближчим часом ми вийдемо не на довоєнні обсяги, але на більші обсяги… Інтенсивність вивезення зернових з портів Одещини зростає. Вже цього збіжжя на експорт пішло понад 1,5 млн т. Сьогодні черговий балкер виходить з нашого порту, — сказав він під час брифінгу.

За словами Братчука, за цей місяць через порти Одещини вдалося експортувати українського зерна більше, ніж залізничними та автомобільними шляхами, які працювали з березня по липень.

Нагадаємо, 26 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна морським «зерновим коридором» експортувала перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

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