Ракетный удар рф по Харькову — горит предприятие

https://racurs.ua/n174276-raketnyy-udar-rf-po-harkovu-gorit-predpriyatie.html

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Ракетний удар по Харкову завдали воєнні злочинці росії 31 серпня. Внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві.

Відомо, що загарбники обстріляли Київський район Харкова.

Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Про постраждалих інформація уточнюється, — повідомив останні новини з Харкова міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харківській області була оголошена повітряна тривога. Людей просили залишатися в укриттях.