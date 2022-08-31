Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ракетный удар рф по Харькову — горит предприятие

Ракетный удар рф по Харькову — горит предприятие

31 авг 2022, 14:30
999

Ракетний удар по Харкову завдали воєнні злочинці росії 31 серпня. Внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві.





Відомо, що загарбники обстріляли Київський район Харкова.

Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Про постраждалих інформація уточнюється, — повідомив останні новини з Харкова міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харківській області була оголошена повітряна тривога. Людей просили залишатися в укриттях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров