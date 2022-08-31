Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В штабе коллаборантов в Бердянске прогремел взрыв

В штабе коллаборантов в Бердянске прогремел взрыв (ФОТО)

31 авг 2022, 13:55
999

У штабі колаборантів в окупованому Бердянську 31 серпня пролунав вибух. Йдеться про колаборантську організацію «Мы вместе с россией». Інформації про постраждалих наразі немає.





Відомо, що у будівлі, де стався вибух, працюють зрадники, які беруть активну участь у підготовці до так званого референдуму за приєднання до росії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров