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В штабе коллаборантов в Бердянске прогремел взрыв
В штабе коллаборантов в Бердянске прогремел взрыв (ФОТО)https://racurs.ua/n174274-v-shtabe-kollaborantov-v-berdyanske-progremel-vzryv-foto.htmlРакурс
У штабі колаборантів в окупованому Бердянську 31 серпня пролунав вибух. Йдеться про колаборантську організацію «Мы вместе с россией». Інформації про постраждалих наразі немає.
Відомо, що у будівлі, де стався вибух, працюють зрадники, які беруть активну участь у підготовці до так званого референдуму за приєднання до росії.
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