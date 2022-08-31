Пять стран ЕС угрожают национальными мерами против въезда россиян

https://racurs.ua/n174275-pyat-stran-es-ugrojaut-nacionalnymi-merami-protiv-vezda-rossiyan.html

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В’їзд в ЄС для росіян хочуть заблокувати щонайменше п’ять країн. Йдеться про східні країни Європейського Союзу, які межують з росією. Вони можуть запровадити «національні заходи», щоб скоротити кількість громадян рф, які в’їжджають у їхні країни та до Шенгенської зони, якщо Брюссель не ухвалить колективного рішення.

Про це йдеться у спільній заяві Польщі, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви, пише Financial Times.

Ці країни вимагають від Єврокомісії запропонувати «відповідні заходи щодо віз», які «рішуче зменшать потік громадян рф до ЄС та Шенгенської зони».

Допоки такі заходи не будуть запроваджені на рівні ЄС, ми розглянемо можливість встановлення тимчасових заходів на національному рівні для вирішення неминучих проблем громадської безпеки, пов’язаних зі збільшенням потоку російських громадян через наші кордони, — сказали вони.

Нагадаємо, близько 700 тис. росіян в’їхали в п’ять країн з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Ми вважаємо, що це може стати серйозною загрозою громадській безпеці, — йдеться у спільній заяві п’яти країн, у якій також наголошується необхідність збереження «винятків для дисидентів, а також інших гуманітарних випадків».

П’ять країн заявили, що це призупинення є «необхідним першим кроком», але це не завадить їм шукати більш суворих заходів для зменшення кількості росіян, які в’їжджають у їхні країни.