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Взрывы раздались в Херсоне и Чернобаевке

Взрывы раздались в Херсоне и Чернобаевке (ВИДЕО)

31 авг 2022, 13:02
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Вибухи пролунали у Херсоні та Чорнобаївці — місцеві мешканці тимчасово окупованих населених пунктів 31 серпня продовжують чути гучні вибухи. Телеграм-канали регіону публікують фото та відео, на яких зображено дим.





Окрім цього, повідомляється, що в районі Чорнобаївки також піднімається стовп диму. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, у Новій Каховці у цей час чути авіацію.

Нагадаємо, вчора вранці вибухи також пролунали у Херсоні, Новій Каховці та Чорнобаївці. Вдень вибухи були у районі Антонівського мосту.

29 серпня Збройні сили України розпочали наступальні дії з багатьох напрямків на півдні.

Источник: Ракурс


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