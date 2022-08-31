Взрывы раздались в Херсоне и Чернобаевке

https://racurs.ua/n174273-vzryvy-razdalis-v-hersone-i-chernobaevke-video.html

Ракурс

Вибухи пролунали у Херсоні та Чорнобаївці — місцеві мешканці тимчасово окупованих населених пунктів 31 серпня продовжують чути гучні вибухи. Телеграм-канали регіону публікують фото та відео, на яких зображено дим.

Окрім цього, повідомляється, що в районі Чорнобаївки також піднімається стовп диму. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, у Новій Каховці у цей час чути авіацію.

Нагадаємо, вчора вранці вибухи також пролунали у Херсоні, Новій Каховці та Чорнобаївці. Вдень вибухи були у районі Антонівського мосту.

29 серпня Збройні сили України розпочали наступальні дії з багатьох напрямків на півдні.